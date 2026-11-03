Латвія приєдналася до Європейського оборонного альянсу — LSM English

Латвія 2 листопада приєдналася в Парижі, Франція, до Європейського оборонного альянсу, щоб розширити співпрацю латвійських підприємств оборонної промисловості з європейськими партнерами. Відповідну угоду підписали директорка Латвійського агентства інвестицій і розвитку (LIAA) Ієва Ягере та генеральний директор французького державного інвестиційного банку Bpifrance Паскаль Лагард, повідомляє LSM English.

Співпраця та фінансування

Після підписання угоди латвійська делегація мала провести переговори з керівництвом Bpifrance щодо оцінки проєктів латвійських компаній та можливостей залучення фінансування. Європейський оборонний альянс є мережею промислової й інноваційної співпраці, яку очолює Bpifrance та координує EuroQuity.

Мережа об’єднує компанії, інвесторів, організації підтримки інновацій і представників збройних сил для розвитку технологій та їхнього впровадження в оборонному секторі. За словами Ягере, приєднання до альянсу розширює коло партнерів для Латвії. Вона заявила, що країна прагне посилити роль своїх компаній у європейських ланцюгах постачання для оборонної галузі, розвивати виробництво та створювати робочі місця для кваліфікованих фахівців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Делегація на оборонному тижні

Угоду підписали під час Європейського оборонного тижня 2026 року, який триває в Парижі з 2 до 6 листопада. LIAA другий рік поспіль організовує участь у заході делегації латвійських компаній та організацій підтримки інновацій. У заході також беруть участь посадовці Міністерства оборони Латвії.

Серед учасників делегації — Primekss, LAT Security, DK UNITY, Electrify, SUBmerge Baltic, UniLab, Detexity, OsteoWood і LMT Defence – Allied Tech Labs. Представники компаній презентуватимуть свої рішення потенційним промисловим партнерам та інвесторам, а також братимуть участь у галузевих дискусіях. 6 листопада торговельна місія LIAA продовжиться відвідуванням міжнародної виставки морської оборони та безпеки Euronaval у Парижі.

Читай нас у