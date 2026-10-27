Уряд Латвії 27 жовтня продовжив на рік заборону на нерегулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі. Обмеження діятиме до 31 жовтня 2027 року, повідомляє LSM English.

Яких перевезень стосується заборона

Заборона поширюється на нерегулярні автобусні рейси, що перетинають кордон Латвії з Білоруссю та Росією через пункти пропуску Патернієкі, Гребнева і Терехова. Вона стосується всіх перевізників незалежно від їхнього юридичного статусу чи країни реєстрації транспортного засобу.

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Латвійська влада продовжила обмеження через загрози національній безпеці, пов’язані з організованими груповими поїздками до Росії та Білорусі й у зворотному напрямку. За оцінкою уряду, учасники таких груп можуть зазнати значного ризику збору розвідувальної інформації та вербування.

Регулярні рейси поки не обмежені

Регулярні пасажирські перевезення наразі не підпадають під це обмеження. Водночас Міністерство транспорту Латвії підготувало поправки до Закону про автомобільний транспорт. Вони передбачають заборону регулярних і нерегулярних автобусних рейсів до Росії та Білорусі з 10 січня 2027 року, а також заборону транзитних поїздок такого типу через територію Латвії.

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