Латвія розгорнула мобільний засіб спостереження на східному кордоні — LSM English

Національні збройні сили Латвії повідомили про розгортання першого з нових мобільних засобів спостереження на державному кордоні у Краславському краї. Обладнання має посилити можливості нагляду за східним кордоном країни.

Тестування в реальних умовах

Як повідомляє LSM English, новий пристрій має забезпечити можливість візуально та за звуком встановлювати, що відбувається на кордоні. За заявою Національних збройних сил, це має поліпшити ситуаційну обізнаність та дати змогу своєчасно виявляти потенційних порушників.

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Наразі пристрій тестують, щоб перевірити його роботу й ефективність у реальних умовах. У НЗС заявили, що обладнання призначене для зміцнення можливостей прикордонного спостереження та ефективнішого виявлення спроб незаконного перетину кордону.

Посилення східного кордону

Розгортання обладнання є частиною заходів із посилення безпеки східного кордону Латвії. За оцінкою військових, ці кроки враховують постійний тиск незаконної міграції, який Білорусь активно заохочує, а також напружену безпекову ситуацію в регіоні.

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