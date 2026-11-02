Латвія уклала з Galvion рамкову угоду щодо тактичних шоломів — LSM English

Латвійський Національний центр оборонної логістики та закупівель (VALIC) уклав із канадським виробником оборонного спорядження Galvion п’ятирічну рамкову угоду щодо постачання тактичних шоломних систем для Національних збройних сил Латвії. Про це повідомляє LSM English.

П’ятирічне планування

Угода передбачає можливість закуповувати потрібні латвійським військовим тактичні шоломні системи протягом п’яти років. Вона також охоплює технічне обслуговування, ремонт та утилізацію спорядження з урахуванням принципів сталого циклу використання.

Керівник VALIC, підполковник Аланс Андруліс, заявив, що рамкова угода дає змогу планувати придбання обладнання на кілька років наперед, а також передбачати його обслуговування, ремонт і повний життєвий цикл.

У повідомленні про угоду не вказано, скільки шоломів Латвія може замовити та якою буде їхня вартість.

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Угода в межах SAFE

Це одна з перших угод такого типу між державою-членом Європейського Союзу та канадською компанією в межах інструменту ЄС Security Action for Europe (SAFE). Механізм створили для заохочення держав-членів до збільшення оборонних інвестицій і спільних оборонних закупівель.

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс назвав угоду кроком до посилення співпраці Латвії та Канади в оборонній сфері. Засновник і генеральний директор Galvion Джонатан Бланшей зазначив, що партнерство демонструє можливості тіснішої канадсько-європейської співпраці для зміцнення оборонного потенціалу та стійкості ланцюгів постачання.

За даними VALIC, інші країни також можуть приєднатися до ініціативи та скористатися створеною рамкою закупівель.

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