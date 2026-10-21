Латвія з 1 листопада введе збір 2 євро за товари з-за ЄС — LSM English

У Латвії з 1 листопада 2026 року діятиме збір за обробку посилок із третіх країн: він становитиме 2 євро за кожну одиницю товару. Нові вимоги Європейського Союзу стосуватимуться покупок в інтернет-магазинах та на електронних платформах за межами ЄС, зокрема у Китаї, США, Великій Британії, Норвегії та Швейцарії.

Як розраховуватимуть платежі

Як повідомляє LSM English, якщо вартість посилки не перевищує 150 євро, за кожну одиницю товару потрібно буде сплатити фіксоване мито у 3 євро та збір за обробку у 2 євро. Також застосовуватиметься податок на додану вартість відповідно до чинних правил.

Наприклад, якщо в посилці вартістю до 150 євро містяться три різні товари, для кожного з них нарахують мито в 3 євро і збір у 2 євро, а також ПДВ. Фіксоване мито у 3 євро за одиницю товару для посилок вартістю до 150 євро діє з 1 липня цього року.

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Посилки дорожчі за 150 євро

Для відправлень, вартість товарів у яких перевищує 150 євро, застосовуватиметься стандартна ставка імпортного мита, встановлена законодавством ЄС. Водночас за кожну одиницю товару також стягуватимуть 2 євро збору за обробку та ПДВ.

Якщо онлайн-магазин або платформа працює за спеціальним режимом імпортного ПДВ IOSS, мито, ПДВ і збір можна буде сплатити під час оформлення покупки. У такому разі митні формальності виконуватиме постачальник доставки. В інших випадках платежі здійснюватимуть під час митного оформлення посилки. Державна служба доходів Латвії заявила, що зміни мають сприяти чесній конкуренції між продавцями з ЄС і третіх країн, зменшити ризик шахрайства та посилити контроль товарів, що надходять на ринок.

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