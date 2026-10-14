Латвія з 15 жовтня встановить ліміт швидкості 90 км/год — LSM English

У Латвії з четверга, 15 жовтня, максимальна дозволена швидкість на дорогах становитиме 90 км/год. Сезонні обмеження запроваджують через зміну погодних умов і наближення зими, повідомляє LSM English.

Заміна дорожніх знаків

Латвійські державні дороги (LVC) повідомили, що знаки, які регулюють швидкісний режим, замінять 15 жовтня. Водіїв закликали бути обережними та звертати увагу на дорожні знаки.

У LVC пояснили, що сезонні зміни максимального ліміту пов’язані зі зміною погодних умов і наближенням зими. Обмеження застосовуватимуть в осінній та зимовий сезони.

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Виняток на автошляху A2

Винятком стане відрізок Відземського шосе A2 між Ригою та Сігулдою. Навіть за дуже хороших умов руху в осінньо-зимовий період максимальна дозволена швидкість там становитиме 100 км/год.

У LVC зазначили, що такий ліміт на цій ділянці можливий завдяки системі адаптивного управління дорожнім рухом.

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