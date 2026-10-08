Сейм Латвії 8 жовтня ухвалив рішення, за яким громадяни Росії та Білорусі не зможуть набувати значну частку в об’єктах критичної інфраструктури або здійснювати над ними вирішальний вплив. Про це повідомляє LSM English.

Обмеження для критичної інфраструктури

Критичну інфраструктуру в Латвії поділено на категорії A, B, C і D. До категорії D належать процеси, знищення або порушення яких, зниження їхньої операційної спроможності чи припинення надання критично важливих послуг можуть суттєво загрожувати громадській і національній безпеці в разі війни.

Серед таких процесів названо виробництво й розподіл продовольства, теплопостачання та розподіл лікарських засобів. На відміну від інших категорій, категорія D охоплює не окремі об’єкти, а процеси. Тому раніше було складніше відстежувати, чи беруть у них участь громадяни держав-агресорів.

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Частка від 10 відсотків

Зміни передбачають, що громадяни Росії та Білорусі не можуть бути кінцевими бенефіціарами або чинити непрямий вплив на такі процеси. Значною вважається частка кінцевого бенефіціара від 10% статутного капіталу компанії або її голосуючих акцій.

Міністерство оборони Латвії разом із профільним міністерством до 1 грудня 2026 року має встановити, чи є серед суб’єктів критичної інфраструктури категорії D такі, де особи з Росії або Білорусі мають значну частку, вирішальний вплив або є кінцевими бенефіціарами. Після цього відомство має подати Міністерству внутрішніх справ пропозиції щодо виключення відповідних суб’єктів із категорії D.

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