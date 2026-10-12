Латвія заявила про двократне скорочення затримань мігрантів — LSM English

У Латвії після початку операції Werewolf кількість затриманих за незаконний перетин кордону зменшилася вдвічі, повідомив заступник командувача Державної прикордонної служби генерал Іварс Рускуліс. Як пише LSM English, операцію розпочали 1 серпня за участю прикордонників, Національних збройних сил і поліції.

Результати операції

Операція передбачає додаткове розгортання сил, спільну координацію ресурсів і повітряне спостереження. За словами Рускуліса, також знизилася кількість людей, яких виявляли після їхнього в’їзду до Литви та Естонії, а число затриманих переправників мігрантів скоротилося з трьох-п’яти до одного-двох на тиждень.

Водночас Рускуліс заявив, що міграційний тиск, який, за оцінкою латвійської прикордонної служби, організовують режими Російської Федерації — держави-агресора — та Білорусі, не припинився. Прикордонники вважають ризик незаконних перетинів високим і повідомляють про агресивнішу поведінку мігрантів. Огорожу та іншу прикордонну інфраструктуру, за даними служби, постійно пошкоджують.

Рускуліс зазначив, що в періоди, коли військових залучають до інших завдань, зростає кількість мігрантів, які прямують до сусідніх Литви та Естонії. Зі зниженням температури прикордонна служба очікує посилення тиску на кордоні, агресивнішої поведінки мігрантів і додаткових ризиків для їхнього здоров’я, що потребуватиме медичних ресурсів.

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Заяви про притулок

Від початку 2026 року прикордонна служба виявила 115 осіб, які переправляли мігрантів. Станом на 4 жовтня Управління у справах громадянства та міграції отримало 1230 первинних заяв про надання притулку. Статус біженця надали 37 людям, а статус додаткового захисту — 69. Найбільше шукачів притулку є вихідцями з Афганістану, далі — з Пакистану та Сомалі.

Однією з проблем під час розгляду заяв є встановлення особи: багато заявників не мають оригіналів документів, а лише їхні фотографії у телефонах. Посадовці також перевіряють, чи відповідають заявлені громадянство й документи конкретній людині, зокрема зважаючи на мову, діалект і відомості про її життя.

Додаткове навантаження виникає, коли люди залишають центр до завершення розгляду справи. У такому разі процедуру можуть призупинити, але після повернення людини із сусідньої країни її розгляд треба поновлювати. Від початку року Латвія прийняла з Литви та Естонії понад 1,5 тисячі людей, які прибули туди з Латвії; майже третина з них уже розпочала процедуру надання притулку в країні.

Управління найняло додатковий персонал і реорганізувало роботу. Щотижня там проводять близько 40 співбесід та ухвалюють від 30 до 40 негативних рішень щодо заяв. Для заяв, поданих від 12 червня, відмову в притулку та рішення про повернення об’єднали в одну справу, тоді як старі заяви розглядають за попередньою процедурою.

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