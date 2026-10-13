Латвійські прикордонники від початку року зупинили понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону на кордоні з Білоруссю. Цей показник уже перевищив кількість таких спроб за весь минулий рік, повідомляє LSM English.

У Державній прикордонній службі Латвії припускають, що до кінця року може бути перевищено рекорд 2023 року. Тоді прикордонники не допустили незаконного перетину кордону 13 863 особами.

Вплив погоди

Керівник Даугавпілського управління Державної прикордонної служби Валдіс Юкшс заявив, що рекорд може бути перевищено, якщо триматиметься тепла погода. За його словами, минулого року ситуація змінилася в середині грудня, коли температура опустилася значно нижче нуля.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Юкшс також зазначив, що кількість спроб залежить від погодних умов, а також від організації та можливостей тих, хто сприяє переміщенню мігрантів. Він додав, що морози у 2021 і 2022 роках не зупиняли людей від спроб незаконно перетнути державний кордон, а в окремих випадках люди зазнавали обморожень.

Затримання у волості Асуне

10 жовтня у волості Асуне Краславського краю прикордонники за допомогою мисливців із Константинови затримали вісьмох людей без чинних документів для поїздки. Прикордонна служба продовжує працювати в посиленому режимі, а операцію Vilkatis/Werewolf на кордоні з Білоруссю продовжили до кінця року.

Читай нас у