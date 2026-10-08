Латвійські військові не змогли підтвердити, що нападники на кордоні мали зброю

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У Національних збройних силах Латвії заявили, що наразі не можуть точно встановити, чи був зброєю предмет, яким погрожували військовослужбовцям на кордоні з Білоруссю. Інцидент стався під час спроби переправити через кордон мігрантів.

За його словами, переправлення людей через латвійський кордон – це тактика, яка застосовується регулярно. Пуданс зазначає, що в цьому беруть участь не лише самі мігранти, а й організовані групи, які допомагають їм дістатися кордону та перетнути його.

У даному випадку кілька осіб уже перетнули кордон і перелізли через паркан. Коли на місце прибули латвійські військовослужбовці й почали затримувати порушників, з білоруського боку почалися агресивні дії.

"Почали погрожувати, кидати в наших військовослужбовців каміння, уламки дерев, поліна, а також був предмет, схожий на зброю, який спрямували на військових", – розповів Пуданс.

Командувач зазначив, що через погану видимість і відстань неможливо повністю підтвердити, що це дійсно була зброя. Однак військовослужбовці діяли виходячи з побаченого та оцінки ситуації.

Пуданс підкреслив, що військовослужбовці прийняли правильне рішення. Щоб не наражати себе на небезпеку та не допустити ескалації ситуації, вони відступили на кілька метрів. Це дозволило уникнути більш серйозного конфлікту.

Про це розповів командувач Національних збройних сил Латвії Каспарс Пуданс, з посиланням на Delfi.

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