Лавина в Чилі забрала життя трьох людей біля курорту Портільйо — RMF24

Унаслідок сходження лавини в чилійських Андах загинули троє людей, ще четверо дістали поранення. Трагедія сталася в суботу поблизу озера Лагуна-дель-Інка на території гірськолижного курорту Портільйо в регіоні Вальпараїсо, біля кордону з Аргентиною.

Уточнений баланс жертв

Чилійська державна служба з питань запобігання катастрофам і реагування на них SENAPRED спочатку повідомляла про чотирьох загиблих і чотирьох поранених. Згодом у новому повідомленні кількість загиблих скоригували до трьох, інформує RMF24.

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Робота рятувальників

Рятувальні команди продовжували намагатися дістати тіло однієї з жертв. Раніше SENAPRED також не виключала, що під снігом можуть залишатися інші люди.

За даними чилійських медіа, лавина забрала групу людей, які впали у крижану воду озера. Представник місцевої влади Мануель Мільйонес підтвердив, що всі постраждалі є громадянами Чилі. Курорт Портільйо вважають найстарішим гірськолижним центром Латинської Америки.

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