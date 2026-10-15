Лавров і Ван Ї обговорили війну проти України в Баку

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Міністри закордонних справ Росії та Китаю Сергій Лавров і Ван Ї обговорили війну проти України під час зустрічі в Баку напередодні саміту CICA.

Сторони також обговорили ситуацію навколо Ірану, відносини зі США, двосторонню співпрацю та міжнародний порядок денний. Конкретних заяв щодо війни проти України чи можливих домовленостей не оприлюднили.

Зустріч відбулася перед сьомим самітом Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, який проходить 15 жовтня в Баку.

Джерело: Report.az

Увечері 2 жовтня російські війська повторно атакували Дніпро. У місті виникла пожежа, а уламки після удару впали на парковці Дніпровської міської ради. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.

Вранці 3 жовтня російські війська завдали удару по Північному мосту в Києві. Перед цим у столиці пролунала серія вибухів на тлі повітряної тривоги та загрози атаки ударних безпілотників.

До цього Російська Федерація — держава-агресор — другий день поспільатакувала міст у Києві, Україна. Вечірній удар безпілотника по закритому Південному мосту став черговою атакою на інфраструктуру столиці.

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