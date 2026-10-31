Лавров не продемонстрував готовності Росії до мирних переговорів щодо України, — Каллас

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Відповідаючи на запитання журналіста AFP, чи демонстрував Лавров готовність Росії піти на поступки заради припинення війни, Каллас відповіла негативно.

«Навіть якщо вони стверджували б протилежне на словах, їхні дії говорять про інше», — зазначила вона.

За словами Каллас, Росія має на практиці довести, що готова до переговорів. Вона також нагадала, що липень, серпень і вересень стали найсмертоноснішими місяцями для мирного населення України.

Очільниця європейської дипломатії заявила, що під час зустрічі російський міністр озвучив багато неправдивих тверджень і спотворених фактів, які згодом вдалося спростувати.

Каллас також закликала посилити тиск на Москву, наголосивши на необхідності оцінювати не лише заяви російської сторони, а й її реальні дії.

Про це повідомляє видання DW.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська омбудсменка Яна Лантратова та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець налагодили конструктивний діалог і поступово починають довіряти одне одному.

Росія не підтримує припинення вогню в Україні, оскільки в Кремлі побоюються, що пауза в бойових діях дасть українській стороні змогу відновити сили. Про це заявив 30 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков.

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре долучилисядо дипломатичних зусиль щодо завершення війни Росії проти України.

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