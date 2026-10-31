Лавров образив главу МЗС Німеччини Вадефуля на G20 — Der Spiegel

На зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті міністр закордонних справ Росії — держави-агресора — Сергій Лавров образив главу МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля, повідомляє Der Spiegel.

Жорстка позиція Лаврова

Видання характеризує поведінку Лаврова під час заходу як жорстку. За його описом, російський міністр обрав Вадефуля об’єктом своїх нападок.

У заголовку Der Spiegel також зазначає, що Марко Рубіо демонстрував прихильне ставлення до Лаврова.

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Позиція Москви

Водночас, за даними видання, Москва не відповідає взаємністю на курс президента США Дональда Трампа на зближення.

У підписі до фотографії Лаврова в Атланті використано вислів про дипломатію сімейного фото.

Матеріал Der Spiegel опублікували 31 жовтня 2026 року. Репортаж із Атланти підготував кореспондент Крістоф Шульт.

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