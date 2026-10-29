Лавров прибуде до США на зустріч міністрів закордонних справ G20 — Bloomberg

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня відвідає США для участі в зустрічі глав МЗС країн «Великої двадцятки». Захід відбудеться 30–31 жовтня в Атланті.

За словами речниці російського відомства Марії Захарової, під час переговорів Москва планує просувати власне бачення формування «багатополярного світу».

Візит Лаврова, який перебуває під міжнародними санкціями, проходить на тлі активізації контактів між США та РФ щодо відновлення мирних переговорів стосовно війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Раніше Лавров заявив, що війна проти України триватиме і може посилитися.

До цього Лавров відкинув можливість російських поступок на переговорах з Віткоффом.

Нагадаємо, Трамп хоче укласти мирну угоду щодо України в грудні на саміті G20.

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