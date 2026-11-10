Лавров заявив про підготовку Росією документа щодо нової системи безпеки в Євразії

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Москва підготувала власний позиційний документ про формування нової архітектури безпеки в Євразії, до якої, за задумом Кремля, мають бути залучені всі його союзники. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що запропонована система не повинна обмежувати інтереси жодної зі сторін.

За словами Лаврова, конкретний механізм формування такої системи ще належить визначити. Водночас Росія вже має власне бачення майбутньої архітектури безпеки та відповідний документ.

«Як це зробити, не знаю. Це належить зрозуміти. У нас є власний позиційний документ, у нас є те, про що зараз сказав генеральний секретар: Організація договору про колективну безпеку», – заявив глава російського МЗС.

Серед структур, які можуть взаємодіяти в межах нової системи, Лавров також назвав Співдружність Незалежних Держав (СНД) та Шанхайську організацію співробітництва (ШОС).

Російський міністр стверджує, що нова архітектура має враховувати інтереси всіх держав континенту. Водночас він не уточнив, які саме положення містить підготовлений Москвою документ і коли його можуть представити іншим країнам.

Раніше глава МЗС Туреччини і Рубіо обговорили війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Росія не підтримує припинення вогню в Україні, оскільки в Кремлі побоюються, що пауза в бойових діях дасть українській стороні змогу відновити сили. Про це заявив 30 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков.

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