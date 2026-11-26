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Українські морські безпілотники, які атакували російський корвет «Меркурій» у Лівії, могли бути запущені з території Албанії або з лівійських морських баз Місрата та Завія, що перебувають під контролем уряду національної єдності в Тріполі, повідомила французька газета Le Monde.

У публікації атаку назвали безпрецедентною, оскільки українські морські дрони вперше уразили російський військовий корабель безпосередньо в порту, а не поблизу узбережжя.

Водночас 23 листопада Міністерство закордонних справ Албанії спростувало інформацію про причетність країни до цієї спецоперації. У відомстві заявили, що повідомлення не відповідають дійсності, Албанія не була причетна до інциденту, а її територія не використовувалася та не надавалася для проведення чи сприяння атаці.

Джерело: публікація Le Monde.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у лівійському порту Бенгазі.

Також у Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

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