Ле Пен і Глюксманн мають найнижчий рівень неприйняття у Франції — Politico Europe

У Франції Марін Ле Пен і євродепутат від Place publique Рафаель Глюксманн мають найнижчий рівень категоричного неприйняття серед протестованих потенційних кандидатів на президентських виборах. За кожного з них 52% респондентів заявили, що для них цілком неможливо колись проголосувати. Для Ле Пен це на 4 відсоткові пункти менше, ніж у вересні.

Як повідомляє Politico Europe, опитування Cluster 17 провели 19–22 жовтня 2026 року серед 3 тисяч людей. Вибірка була репрезентативною для населення Франції за методом квот. Учасників просили оцінити за шкалою від 0 до 10 імовірність того, що вони коли-небудь проголосують за кожну з протестованих політичних фігур: 0 означав повну неможливість такого голосування, а 10 — що воно є цілком можливим.

Найменше неприйнятні політики

Колишній міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо має 54% категоричного неприйняття — на 4 пункти менше, ніж у вересні. За колишнього прем’єр-міністра Едуара Філіппа повністю відмовляються голосувати 56% опитаних.

Водночас для 59% респондентів неможливо підтримати кандидата Renaissance Габріеля Атталя, що на 3 пункти більше, ніж у попередньому опитуванні. Колишнього президента Франсуа Олланда, якого додали до нового дослідження, категорично не готові підтримати 61% учасників.

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Найвищі показники неприйняття

Найбільший рівень категоричного неприйняття мають екологістка Марін Тондел’є та Ерік Земмур — по 71%. Частка тих, хто вважає неможливим голосування за лідера «Нескореної Франції» Жана-Люка Меланшона, зросла з 66% до 69%.

Президент Cluster 17 Жан-Ів Дормажен пов’язав посилення неприйняття Меланшона з насильством, погромами та мародерством у жовтні. На його думку, ці події посилили сприйняття «Нескореної Франції» як радикального руху, тоді як політики, яких пов’язують із порядком та авторитетом, отримали перевагу.

Окремо учасників запитали, перемогу якого політичного табору вони насамперед хотіли б не допустити. Для 43% головним пріоритетом є поразка «Нескореної Франції» та її союзників, для 30% — «Національного об’єднання» та союзників. Поразку партій, що підтримували президента Емманюеля Макрона, пріоритетною назвали 14% опитаних.

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