0:00 / 0:00

26 листопада Марін Ле Пен звинуватила президента Франції Еммануеля Макрона у спробі домогтися ухвалення семирічного бюджету ЄС до кінця 2026 року, щоб обмежити можливості майбутнього французького президента змінити фінансову політику країни після виборів 2027 року.

Лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» заявила, що прискорення переговорів щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки може бути політично мотивованим.

За її словами, аргументи Парижа щодо збільшення фінансування Спільної аграрної політики не є справжньою турботою про французьких фермерів.

Ле Пен раніше обіцяла в разі перемоги на президентських виборах скоротити внесок Франції до бюджету ЄС більш ніж на 11 млрд євро, а чисті платежі обмежити 5 млрд євро на рік. Також вона заявляла про намір припинити фінансову допомогу Україні не пізніше ніж через шість місяців після приходу до влади.

Заява Ле Пен пролунала після того, як Єлисейський палац попередив: Макрон не продовжуватиме переговори щодо багаторічного бюджету ЄС після грудня, якщо до кінця року країни-члени не досягнуть принципової домовленості.

Джерело: Марін Ле Пен.

Франція та Німеччина запропонували механізми захисту майбутнього семирічного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки та фінансування України на випадок можливого приходу до влади у Франції Марін Ле Пен, яка обіцяє вдвічі скоротити чистий внесок Парижа до бюджету ЄС, припинити фінансову підтримку Києва і допускає відмову від ратифікації бюджетної угоди.

Марін Ле Пен під час обіду в Парижі, Франція,відповіла на запитанняпослів восьми держав, які мають кордон із метропольною Францією, про свої плани щодо країни та Євросоюзу.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен 25 жовтня офіційно розпочала передвиборчу кампанію, пообіцявши відновити порядок і довіру в країні. Депутатка від партії «Національне об’єднання», згідно з наведеними даними, лідирує в президентських перегонах зі значним відривом.

Читай нас у