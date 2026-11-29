Варшавська «Легія» перемогла «Вєчисту» з Кракова з рахунком 2:0 у матчі 16-го туру польської Екстракласи. Обидва голи господарі забили до перерви: на 34-й та 43-й хвилинах відзначився чеський півзахисник Міхал Шевчик. Перемога дозволила команді повернутися на третю позицію в турнірній таблиці, повідомляє Interia Sport.

Дубль Шевчика до перерви

«Легія» мала перевагу на старті зустрічі. Після кутового Александар Джерманович виніс м’яч майже з лінії воріт після удару Павела Вшолека, а воротар гостей Матеуш Кохальський упорався з ударом головою Рафала Адамського. «Вєчиста» також створила небезпечний момент: Лісандро Семеду влучив у поперечину.

Перший гол Шевчик забив після швидкої комбінації з Адамським: він увійшов до штрафного майданчика та точно пробив. Перед перервою ця зв’язка організувала майже ідентичну атаку, після якої Шевчик оформив дубль.

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Поперечини та штанги після перерви

У другому таймі краківська команда випустила Хосе де ла Росу замість Мікі Вільяра. Проте «Легія» зберігала небезпеку біля чужих воріт. На 57-й хвилині Лукаш Зявінський після удару головою поцілив у штангу. Після години гри він знову влучив у каркас воріт після подачі Вшолека, а Адамський, добиваючи м’яч, поцілив у поперечину.

Наприкінці матчу Бартось Бялек завдав першого точного удару «Вєчистої», але Даміан Шиманський вибив м’яч, що летів у ворота. За статистикою зустрічі, «Легія» завдала 18 ударів проти шести у суперника та сім разів пробила у площину воріт, тоді як «Вєчиста» мала один точний удар. Краківський клуб залишається внизу таблиці та відстає від безпечної зони на чотири очки.

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