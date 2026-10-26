Лейбористи Британії закликали Бернема доручити реіндустріалізацію Гейґ — The Guardian

Понад 90 депутатів від Лейбористської партії Великої Британії закликали прем’єр-міністра Енді Бернема доручити нагляд за реіндустріалізацією країни першій секретарці Луїзі Гейґ. Вони пропонують базувати цю роботу в офісі No 10 North у Манчестері, оскільки без такого підходу план відновлення промислового потенціалу може провалитися, повідомляє The Guardian.

Пропозиції депутатів

У записці, з якою ознайомилося видання, група депутатів заявила, що десятиліття деіндустріалізації та дерегуляції позбавили державу детального розуміння стану промисловості. На їхню думку, державний апарат утратив спроможність комплексно планувати, повільно ухвалює рішення та менш обізнаний про стан економіки й бізнесу.

Депутати пропонують ухвалити новий Закон про реіндустріалізацію, який визначатиме цілі зі створення робочих місць шляхом розвитку виробничих потужностей. Вони також закликають забезпечити підзвітність міністрів щодо досягнення цих цілей.

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Роль Манчестера та інвестиційного фонду

У документі пропонують доручити Луїзі Гейґ нагляд за політикою реіндустріалізації та розмістити цю роботу в No 10 North у Манчестері. Бернем заснував цей офіс у липні, і він уже отримав частину відповідальності за політику економічного зростання.

Група також вважає, що National Wealth Fund, який інвестує у перспективні підприємства, слід перетворити на Корпорацію розвитку реіндустріалізації. Її головним завданням мало б стати надання капіталу для відбудови британської промисловості.

Голова групи, депутат від Россендейла і Дарвена Енді Макней, заявив, що політика зростання не має зосереджуватися лише на містах і територіях, які вже розвиваються успішно. За його словами, реіндустріалізація повинна створювати робочі місця там, де вони найбільш потрібні, а також зміцнювати національну стійкість. У промисловій стратегії лейбористи визначили вісім секторів із потенціалом зростання, зокрема передове виробництво, чисту енергетику та оборону.

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