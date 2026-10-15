Лейбористи й Коаліція не підтримають заборону кайданок під час пологів — The Guardian

Лейбористська партія та Коаліція в Сенаті Австралії мають намір не підтримати законопроєкти, що передбачають заборону застосовувати кайданки до ув’язнених жінок під час пологів. Уряд пояснив свою позицію тим, що кримінальна юстиція переважно належить до компетенції урядів штатів і територій.

Законопроєкти сенаторки Торп

Незалежна сенаторка Лідія Торп внесла до Сенату законопроєкти, які також мали заборонити особистий обшук дітей із роздяганням. За даними The Guardian, Торп заявила в Сенаті, що у 2026 році людей усе ще можуть законно заковувати в кайданки під час пологів, а дітей — роздягати для огляду тіла.

Вона закликала сенаторів припинити ці практики, назвавши їх жорстокими, нелюдськими, травматичними та непотрібними.

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Критика з боку сенатора Коаліції

Ліберальний сенатор від Квінсленду Пол Скарр розкритикував позицію провідних партій. Він заявив, що глибоко стурбований практикою, яка, за його словами, існує по всій Австралії, та пообіцяв порушити це питання перед генеральною прокуроркою Квінсленду Деб Фреклінгтон.

Скарр також закликав прем’єр-міністра скликати засідання Національного кабінету. Він наголосив, що голосування не повинно завершити розгляд цього питання і що необхідно знайти шляхи для його розв’язання.

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