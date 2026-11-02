Лейбористи припиняють співпрацю із Зеленими в 11 радах Англії — The Guardian

Лейбористська партія припиняє коаліції та інші формати співпраці з Партією зелених в 11 місцевих радах Англії. Причиною стала відмова відповідних місцевих груп Зелених засудити резолюцію партійної конференції, яка прирівнює сіонізм до расизму та закликає створити одну палестинську державу замість Ізраїлю, повідомляє The Guardian.

Ради, де припинять домовленості

За заявою лейбористів, угоди із Зеленими припинять у радах Арун, Дербішир-Дейлс, Гавант, Льюїс, Шеффілд, Стаффорд, Ворик, Вілден, Вест-Девон і Вест-Саффолк. У раді Раннімід співпрацю вже припинили через цю резолюцію.

Лейбористи також повідомили, що збережуть домовленості у шести інших радах, де місцеві групи Зелених засудили документ. Йдеться про Бродленд, Монмутшир, Норт-Сомерсет, Ротер, Вест-Оксфордшир і Вест-Сассекс. Співпраця також триватиме на рівні мерії Західної Англії, де мер представляє лейбористів, а його заступник — Зелених.

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Позиції партій

Голова Лейбористської партії Бріджит Філліпсон заявила, що резолюція перетинає межу, а її партія не може співпрацювати на будь-якому рівні з політичною силою, яка її підтримує. Вона закликала керівництво Зелених скасувати це рішення та схвально відзначила місцеві осередки, що від нього відмежувалися.

Зелені та група Зелених в Асоціації місцевого самоврядування заявили, що вкрай розчаровані діями національних партій, які, на їхню думку, ставлять під загрозу успішні прогресивні партнерства в місцевій владі. Вони вважають, що такі ультиматуми можуть погіршити результати для жителів відповідних районів.

За резолюцію, ухвалену за правилами прямої демократії партії, проголосували трохи більш як 1 000 членів — приблизно 0,4% її загальної чисельності. Документ розкритикували чотири з п’яти депутатів парламенту від Зелених, а також колишня депутатка й лідерка партії Керолайн Лукас. Комісія з питань рівності та прав людини звернулася до Зелених по додаткову інформацію, щоб оцінити практичні наслідки та потенційний вплив резолюції.

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