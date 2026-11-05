Леопард без частини лапи подолав 322 км через гори після підриву на міні

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Кавказький леопард на ім'я Арен втратив частину передньої лапи, підірвавшись на міні, що залишилася після багаторічного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Попри важке поранення, тварина вижила та продовжила полювати.

У 2025 році леопард подолав майже 322 км гірською місцевістю на півдні Вірменії та дістався Грузії. Його пересування зафіксували камери спостереження.

Через травму Арен змінив тактику полювання: замість переслідування здобичі він почав частіше полювати із засідки.

Історія леопарда має особливе значення для збереження виду. За оцінками дослідників, у Вірменії наразі мешкає лише 8–10 таких тварин.

Джерело: Тhe New York Times

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