Леопард без частини лапи подолав 322 км через гори після підриву на міні
Кавказький леопард на ім'я Арен втратив частину передньої лапи, підірвавшись на міні, що залишилася після багаторічного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.
Попри важке поранення, тварина вижила та продовжила полювати.
У 2025 році леопард подолав майже 322 км гірською місцевістю на півдні Вірменії та дістався Грузії. Його пересування зафіксували камери спостереження.
Через травму Арен змінив тактику полювання: замість переслідування здобичі він почав частіше полювати із засідки.
Історія леопарда має особливе значення для збереження виду. За оцінками дослідників, у Вірменії наразі мешкає лише 8–10 таких тварин.
Джерело: Тhe New York Times
У Талліннському зоопарку у віці 22 років померла амурська леопардка Дарла. У зоопарку повідомили, що тварина, яка прожила там більшу частину життя, померла вранці.
У зоопарку «Ган а-Ем» у Хайфі відвідувач пошкодив бічне скло вольєра, де утримується персидський леопард. Через інцидент персонал негайно задіяв протокол реагування на випадок втечі небезпечної тварини.
У зоопарку «XII Місяців» під Києвом народилося дитинча далекосхідного леопарда з рідкісним чорним забарвленням — меланізмом. Самка на ім’я Гера з’явилася на світ ще 20 серпня 2025 року, однак про неї повідомили лише після того, як вона пережила найнебезпечніші перші місяці життя.