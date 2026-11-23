За даними RMF24, у Бриджв'ю Chicago Fire програв Charlotte FC з рахунком 1:2 у першому матчі плей-оф Східної конференції MLS. Роберт Левандовський провів на полі весь матч і зрівняв рахунок, однак команда пропустила вирішальний гол у компенсований час.

Зустріч відбулася на SeatGeek Stadium у Бриджв'ю. Зазвичай Chicago Fire проводить матчі на Soldier Field, проте цього разу команда грала на іншій арені.

Гол у другому таймі

Перший тайм завершився без голів. Після перерви Charlotte FC відкрив рахунок завдяки голу ізраїльського нападника Ліеля Абади. На 68-й хвилині Chicago Fire зрівняв рахунок: після навісу данця Філіпа Цинкернагеля та передачі Джонатана Діна Левандовський головою відправив м'яч у сітку.

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Це десятий гол польського нападника в сезоні MLS з урахуванням матчів регулярного сезону.

Пенальті наприкінці матчу

У компенсований час арбітр після тривалого перегляду VAR призначив пенальті на користь Charlotte FC за гру рукою Джека Елліотта. Голкіпер Chicago Fire Джош Коен, який з'явився на полі кількома хвилинами раніше, відбив перший удар Пепа Біля, але іспанський футболіст забив після добивання.

Chicago Fire завершив регулярний сезон на четвертому місці з 55 очками. На цій стадії плей-оф серія триває до двох перемог, а матч-відповідь у Шарлотті запланований на 28 листопада.

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