Левітт заявила, що Захарія не підходила на посаду прессекретарки Білого дому — The Hill

У США колишня прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що її наступниця Кеті Захарія не підходила для цієї роботи. Захарія залишила посаду через п’ять днів після початку роботи.

Заява Левітт

В інтерв’ю Fox News Левітт сказала, що посада прессекретаря Білого дому є складною та потребує ретельної підготовки. За її словами, іноді оцінити, як людина впорається з обов’язками, можна лише після початку її роботи на посаді.

«Як сказав президент, ми бажаємо Кеті всього найкращого. Очевидно, ця робота була не для неї», — сказала Левітт. Про це повідомляє The Hill.

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Пошук заміни

Левітт також заявила, що президент США Дональд Трамп продовжує шукати кандидатів на посаду прессекретаря. Вона запропонувала допомогу в пошуку заміни та сказала, що Трампу потрібна людина, яка буде жорсткою, розумною, обізнаною з його політикою та лояльною.

Левітт обіймала посаду прессекретарки Білого дому від початку другого терміну адміністрації Трампа у січні 2025 року до серпня 2026 року. Вона пояснювала свій відхід бажанням приділяти більше часу родині. Раніше Левітт була прессекретаркою президентської кампанії Трампа 2024 року.

За даними видання, перед звільненням Захарії посилену увагу привернула її перша пресконференція, що тривала 14 хвилин, а також скепсис щодо її юридичного досвіду.

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