Лі назвав союз зі США ключовим і закликав уникати підлеглості — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон на засіданні уряду в Сеулі наголосив на важливості союзу зі Сполученими Штатами та заявив, що в дипломатії слід уникати підлеглої позиції. За його словами, зовнішня політика має зберігати гідність країни й захищати її національні інтереси.

Як повідомляє Korea Herald, Лі назвав прагматизм керівним принципом дипломатії Південної Кореї. Він зазначив, що між державами можуть виникати розбіжності, однак їх потрібно постійно обговорювати, порушувати та узгоджувати, зводячи до керованого рівня.

Обмін розвідданими

Заяви президента пролунали на тлі занепокоєння щодо напруження у відносинах Сеула й Вашингтона. Південна Корея стикається з обмеженнями в обміні розвідувальною інформацією зі США.

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За даними видання, ці обмеження пов'язують із попередніми заявами південнокорейського міністра у справах об'єднання, який назвав Кусон у КНДР місцем розташування об'єкта зі збагачення урану. Як повідомляється, Вашингтон вважав це одностороннім розкриттям розвідданих, наданих США. Деякі консервативні медіа Південної Кореї звинуватили міністра в тому, що його слова поставили під загрозу союз Сеула й Вашингтона.

Союз із Вашингтоном

Лі назвав південнокорейсько-американський союз дуже важливим і головною віссю дипломатії країни, яку необхідно надалі розвивати. Він також згадав нещодавню домовленість Сеула з Вашингтоном щодо американських інвестиційних проєктів і заявив, що тривалі переговори дали Південній Кореї результат, який найкраще відповідав її інтересам.

Напередодні посол Південної Кореї у США Кан Кьон Хва заявила про прогрес у поліпшенні розвідувальної співпраці. Водночас вона визнала, що комунікація з Білим домом на високому рівні все ще має обмеження.

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