Лі Сянь Лун: порт Сінгапуру може втратити позиції через конкурентів — Channel NewsAsia

Старший міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун заявив, що порт країни може поступитися конкурентам, які швидко розвивають цифровізацію та автоматизацію. Виступаючи 17 жовтня на заході до 80-річчя Спілки портових працівників Сінгапуру, він закликав продовжувати технологічну трансформацію галузі, не залишаючи працівників сам на сам із її наслідками, повідомляє Channel NewsAsia.

Автоматизація та перепідготовка

Лі Сянь Лун зазначив, що PSA вже впроваджувала технології та оновлювала операції, щоб зберігати ефективність і конкурентоспроможність порту. За його словами, ручне завантаження й розвантаження суден поступово замінили причальними та складськими кранами, а оператори нині можуть дистанційно керувати кількома кранами з центру управління.

У контейнерному дворі автоматизовані транспортні засоби з дистанційним керуванням перевозять контейнери замість працівників, які раніше керували тягачами просто неба. Зі зміною виробничих процесів PSA прагнула перенавчати наявних працівників для нових ролей, а не наймати нових. Компанія розробляла програми підвищення кваліфікації, тоді як профспілки заохочували працівників навчатися.

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Конкуренція та нові виклики

Лі Сянь Лун нагадав, що на початку 2000-х PSA втратила кількох великих судноплавних клієнтів на користь малайзійського порту Танджунг-Пелепас. Компанія змінила стратегію та скоротила витрати, що призвело до звільнень і зниження зарплат. За його словами, керівництво пояснювало профспілкам необхідність цих кроків, а Спілка портових працівників Сінгапуру вела переговори щодо умов для співробітників, які мали залишити компанію.

Він назвав тісну співпрацю менеджменту, профспілок і працівників важливою умовою довгострокового успіху PSA. Серед викликів для портової індустрії він назвав перебої в ланцюгах постачання, зміну клімату та геополітичну напруженість. Використання аміаку й метанолу як екологічніших видів палива потребуватиме нових процесів, навичок і правил безпеки. Штучний інтелект, автономні технології, датчики та робототехніка вже суттєво змінюють портові операції та можуть створити нові ролі у сферах управління сталим розвитком і альтернативним паливом.

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