Ліберман назвав загальну службу умовою формування уряду Ізраїлю — Jerusalem Post

Лідер партії «Ісраель Бейтейну» та депутат Кнесету Авігдор Ліберман на конференції в Хайфі, Ізраїль, заявив, що загальний обов’язок проходити військову або цивільну службу буде неодмінною умовою формування наступного уряду. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Виступаючи перед студентами ліберальних передвійськових підготовчих програм, Ліберман сказав, що це зобов’язання має поширюватися на всіх, зокрема на ультраортодоксальних євреїв, арабів, християн і черкесів. За його пропозицією, службу можна буде проходити за двома напрямами — у війську або на цивільній службі.

Політик зазначив, що цивільний напрям має адмініструвати Міністерство оборони Ізраїлю без залучення некомерційних організацій чи посередників. Він наголосив, що не погоджуватиметься на компроміси з цього питання під час формування коаліції після виборів.

Пропозиція щодо конституції

Окремо Ліберман запропонував ухвалити конституцію Ізраїлю. Він заявив, що Кнесет, на його думку, не здатен самостійно розробити та затвердити такий документ. Політик пропонує, аби уряд призначив групу експертів для підготовки проєкту конституції протягом шести місяців.

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Паралельно, за його планом, парламент має ухвалити закон про референдум, а саму конституцію потрібно буде затвердити всенародним голосуванням поза процедурою голосування в Кнесеті. Ліберман вважає, що документ має врегулювати відносини між релігією та державою, гілками влади й закріпити фундаментальні цінності сіонізму.

Критика коаліції та вибори

Ліберман також розкритикував прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та інших представників правлячої коаліції. За його словами, збереження влади для них важливіше за питання безпеки, а коаліційні політики зосереджені на інтересах власних груп.

Відповідаючи на запитання про можливу підтримку кандидата на посаду прем’єра після виборів, Ліберман не назвав конкретного прізвища. Він заявив, що партії блоку мають насамперед максимально посилити свої результати, а після голосування зможуть домовитися про розподіл посад. За його словами, для формування стійкої більшості необхідно здобути 63–64 місця в Кнесеті.

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