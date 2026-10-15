Ліберман відмовився підтримати уряд меншості — Jerusalem Post

В Ізраїлі лідер партії «Ізраїль Бейтейну» Авігдор Ліберман заявив, що після виборів його політична сила за жодних обставин не підтримає уряд меншості та не увійде до коаліції з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на допис політика в X.

Ліберман наголосив, що партія не підтримає уряд меншості навіть як тимчасове рішення. Його заява може ускладнити формування такого уряду після виборів 27 жовтня, якщо ані блок Нетаньягу, ані опозиційний блок не здобудуть 61 місце в Кнесеті.

Умови для коаліції

Політик також заявив, що коаліція має складатися винятково із сіоністських партій. Він виключив участь у ній арабських партій Ra’am і «Об’єднаний список», а також ультраортодоксальних партій Shas та «Об’єднаний юдаїзм Тори».

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Ліберман додав, що «Ізраїль Бейтейну» не входитиме до уряду разом із партією «Лікуд», доки її очолює Нетаньягу. Водночас він назвав «Лікуд» без Нетаньягу можливим важливим партнером та висловив думку, що деякі депутати цієї партії можуть приєднатися до сіоністської коаліції.

Переговори в опозиційному блоці

«Ізраїль Бейтейну» входить до опозиційного блоку, який прагне замінити Нетаньягу. До нього також належать партія «Яшар» Гаді Айзенкота, «Беяхад» Нафталі Беннета та «Демократи» Яїра Голана. Партії домовилися співпрацювати перед виборами, але ще не визначили порядок обрання кандидата від блоку на посаду прем’єр-міністра.

За даними останніх опитувань, жоден із двох політичних таборів не може отримати парламентську більшість без підтримки арабських партій. «Ізраїль Бейтейну» в опитуваннях набирає приблизно від дев’яти до десяти мандатів.

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