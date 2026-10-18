Лідер APC Аяріга висунув п’ять вимог щодо заявки Гани до BRICS — The Rio Times

У Гані лідер партії All People’s Congress (APC) Хассан Аяріга 17 жовтня закликав президента Джона Драмані Махаму винести план подання заявки на партнерство з BRICS на розгляд парламенту. Він висунув п’ять вимог щодо парламентського й громадського контролю над цим рішенням. Про це повідомляє The Rio Times.

Вимоги щодо парламентського контролю

Аяріга поставив під сумнів повноваження уряду ухвалювати рішення від імені понад 34 мільйонів громадян без консультацій із парламентом і суспільством. Він послався на статтю 1(1) Конституції Гани, яка визначає народ носієм суверенітету.

Лідер APC закликав уряд оприлюднити політичний документ із цілями, перевагами, ризиками та зобов’язаннями, пов’язаними з участю у BRICS. Він також вимагав передати пропозицію до парламенту для дебатів і можливого схвалення, якщо цього вимагатиме Конституція.

Серед інших вимог — провести відкриті консультації з політичними партіями, громадськими організаціями, економістами й бізнесом, оприлюднити конституційно-правову оцінку та гарантувати захист економічної незалежності й суверенітету Гани. Аяріга також закликав спікера та депутатів вимагати від міністра закордонних справ детального брифінгу про економічні аргументи, ризики й правові зобов’язання.

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Позиція уряду та статус заявки

Кабінет міністрів Гани 6 жовтня схвалив рішення формально подати заявку до BRICS. Міністр закордонних справ Самуель Окудзето Аблаква заявляв, що країна прагне отримати статус держави-партнера, а не повноправного члена об’єднання. Президент Махама 16 жовтня також говорив про заявку на партнерство з країнами BRICS.

За статтею 75 Конституції Гани президент може укладати міжнародні договори, угоди або конвенції від імені держави, однак такі документи підлягають ратифікації парламентом — законом або резолюцією, яку підтримала більшість від загального складу депутатів. Чи поширюється ця норма на заявку про партнерський статус у BRICS, у повідомленні не уточнюється.

Дискусія про відносини зі США

Аблаква того ж дня на телеканалі JoyNews захистив ініціативу уряду та відкинув застереження, що зближення з BRICS може призвести до американських обмежень. Президент США Дональд Трамп погрожував додатковим митом у 10% країнам, які узгоджують свої дії з «антиамериканською політикою» BRICS. Раніше він також згадував 100-відсоткове мито у зв’язку з можливою валютою на заміну долару.

За даними аналізу MyJoyOnline, ці заяви не означають автоматичного застосування мита до Гани лише через її прагнення отримати статус партнера BRICS. Опозиційна меншість у парламенті Гани ще 8 жовтня вимагала термінового брифінгу міністра закордонних справ. Її представник Самуель Абу Джінапор визнав можливі переваги у вигляді альтернативного фінансування та ширших торговельних зв’язків, але застерігав щодо потенційних ризиків для національних інтересів.

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