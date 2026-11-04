Лідер більшості Стів Скаліс балотуватиметься на посаду лідера меншості — The Hill

У Палаті представників США лідер республіканської більшості Стів Скаліс планує балотуватися на посаду лідера меншості. Про його наміри The Hill повідомило джерело, обізнане з планами політика.

Можливе суперництво з Джорданом

Скаліс, імовірно, змагатиметься за посаду з головою юридичного комітету Палати представників Джимом Джорданом. Видання зазначає, що боротьба за лідерство республіканців у палаті може бути напруженою.

Про намір Скаліса стало відомо після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив співробітникам у середу вранці, що не балотуватиметься на посаду лідера меншості.

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Досвід у керівництві республіканців

У 2019–2022 роках Скаліс був партійним організатором меншості в Палаті представників, коли палату контролювали демократи. У 2023 році, після повернення республіканцями контролю над палатою, він обійняв посаду лідера більшості.

Скаліс є одним із найближчих союзників Джонсона та допомагав йому долати розбіжності в республіканській конференції Палати представників і просувати законодавчий порядок денний президента Трампа. У 2023 році Скаліс здобув висунення республіканців на посаду спікера, однак зняв свою кандидатуру, коли стало зрозуміло, що він не матиме достатньої підтримки однопартійців.

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