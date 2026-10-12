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Лідер британської праворадикальної партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що у разі приходу його сили до влади уряд Британії піддасть «ретельному аналізу» фінансову та військову підтримку України. Політик назвав Україну «однією з найкорумпованіших країн на землі» та висловив занепокоєння щодо можливого розкрадання коштів британських платників податків.

Визнаючи загрозу з боку росії найбільшою в історії, Фарадж наголосив, що не виступає проти допомоги як такої, а лише вимагає суворого аудиту її використання. За офіційними даними британського уряду, від початку повномасштабного вторгнення рф Велика Британія виділила Україні 25 млрд фунтів стерлінгів (понад 33 млрд доларів США або 29,5 млрд євро). Посольство України в Лондоні утрималося від коментарів щодо заяви політика.

Джерело: Politico.

У Великій Британії партія Reform UK представила план негайної депортації 90 тисяч шукачів притулку, який не передбачає винятків для матерів і дітей.

Reform UK пропонує депортувати іноземних засуджених до в’язниць Сальвадору й Косова.

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