Лідер ДА в ПАР відкинув пропозицію Solidarity щодо механізму уряду єдності — TimesLIVE

Федеральний лідер Демократичного альянсу (ДА) Геордін Гілл-Льюїс у ПАР відкинув пропозицію профспілки Solidarity використати механізм уряду національної єдності для врегулювання погіршення відносин зі США. Він заявив, що цей процес є надто повільним для захисту преференційного доступу ПАР до американського ринку в межах African Growth and Opportunity Act (Agoa).

Питання мають розглянути в уряді

У листі до генерального директора Solidarity Дірка Германа від 14 жовтня Гілл-Льюїс зазначив, що суперечка спершу має виникнути на рівні кабінету міністрів. Лише після цього її можуть формально передати до механізму врегулювання суперечок уряду національної єдності.

За його словами, міністр сільського господарства від ДА Віллі Окамп порушить це питання в кабінеті міністрів і вже домовився про терміновий контакт із представниками уряду США. Гілл-Льюїс вважає досвід роботи механізму незадовільним через його громіздкість і повільність.

Як повідомляє TimesLIVE, ДА паралельно веде прямі контакти з американськими посадовцями. Представники партії їздили до США, щоб обговорити збереження та зміцнення торговельних зв’язків, а Гілл-Льюїс також порушував це питання перед президентом Сирілом Рамафосою.

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Ризик для торговельних пільг

США посідають третє місце серед торговельних партнерів ПАР після Євросоюзу та Китаю, згідно з урядовою оцінкою двосторонньої торгівлі за серпень 2025 року. Ухвалена 2000 року програма Agoa надає країнам Африки на південь від Сахари, які відповідають установленим критеріям, преференційний доступ до ринку США для тисяч товарів. Вона підтримує експорт автомобільної продукції, аграрних товарів і металів.

Гілл-Льюїс заявив, що втрата повного обсягу пільг Agoa матиме наслідки для працівників, бізнесу та економіки ПАР. ДА також підтримує пошук механізмів, за якими провінції й муніципалітети могли б виступати за збереження торговельних преференцій для місцевих компаній, фермерів і товарів.

Solidarity та африканерська правозахисна організація AfriForum лобіюють адміністрацію президента США Дональда Трампа щодо політики ПАР, зокрема земельної реформи, позитивних дій і законодавства, яке вони вважають дискримінаційним щодо африканерів та інших меншин. Уряд ПАР заперечує заяви про систематичне переслідування білих жителів країни та «геноцид білих», а доступна статистика злочинності, за даними видання, не підтверджує кампанії расово спрямованих убивств білих південноафриканців.

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