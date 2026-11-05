У США лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс офіційно звернувся до членів, які мають увійти до 120-го Конгресу, з проханням підтримати його кандидатуру на посаду наступного спікера Палати представників.

У листі Джеффріс привітав Демократичну партію з перемогами на проміжних виборах і заявив, що Америка повернулася. Він закликав до нового політичного курсу, зосередженого на вартості життя, підзвітності влади та американських цінностях, повідомляє Anadolu Agency.

Соціально-економічні пріоритети

Джеффріс пообіцяв зосередитися на зниженні вартості життя, скасуванні скорочень Medicaid, відновленні фінансування продовольчої допомоги та продовженні податкових пільг у межах Affordable Care Act. Він також виступив за скасування тарифів, запроваджених за президентства Дональда Трампа.

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Політик закликав припинити війну в Ірані, яку пов’язав зі зростанням цін на бензин.

Обіцянки контролю за адміністрацією

Серед запропонованих Джеффрісом кроків — посилення нагляду Конгресу за адміністрацією Трампа, заходи проти корупції та завищення цін, а також заборона членам Конгресу торгувати акціями.

Він наголосив на захисті виборчих прав, рівному ставленні перед законом і традиції США як країни іммігрантів. Джеффріс заявив, що демократи вже протистояли адміністрації Трампа, перебуваючи в меншості, а тепер мають домагатися ширших політичних змін, контролюючи Конгрес.

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