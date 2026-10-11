Лідер Джамаат-і-Ісламі відмовився від зустрічі без скасування збору — Dawn

У Пакистані лідер партії «Джамаат-і-Ісламі» Хафіз Наїмур Рехман заявив, що не зустрічатиметься з прем’єр-міністром Шехбазом Шаріфом без зобов’язання уряду скасувати збір на нафтопродукти. Якщо після 12 жовтня влада не надасть споживачам полегшення, партія оголосить дату маршу до Ісламабада, повідомляє Dawn.

Умова для переговорів

На пресконференції в Мансурі в Лахорі Рехман сказав, що заяви міністрів свідчать: уряд не планує скасовувати збір. За його словами, переговори не матимуть сенсу без запевнень, що вимогу партії буде прийнято.

Прем’єр-міністр раніше просив про зустріч із керівником «Джамаат-і-Ісламі» та закликав партію до того часу призупинити протестний марш проти збору. Міністр планування Ахсан Ікбал цього тижня передав пропозицію Шаріфа заступнику лідера партії Ліакату Балочу, щоб організувати зустріч.

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Вимоги партії

Рехман вимагав від уряду відчутного полегшення для споживачів. Він також закликав владу скористатися повідомленим зниженням Саудівською Аравією цін на нафту для азійських країн на 5 доларів за барель.

За словами політика, партія 42 дні проводила сидячі протести проти збору та продовжує загальнонаціональні мітинги й кампанію зі збору підписів. На неділю в Окарі було заплановано публічний захід.

Рехман відкинув аргумент уряду про обмеження з боку МВФ і поставив питання, чи поширюються такі обмеження на державні витрати на предмети розкоші, зокрема літак вартістю 11 млрд пакистанських рупій. Він також заявив про зростання витрат аграріїв, подорожчання добрив та навів власні оцінки ситуації з бідністю й освітою в Пенджабі.

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