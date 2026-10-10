В Ізраїлі лідер опозиційної Демократичної партії Яїр Голан заявив, що вбивство колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї на початку американсько-ізраїльської війни проти Ірану наприкінці лютого було помилкою. Він висловив цю позицію під час інтерв’ю на заході в Рішон-ле-Ціоні, на південь від Тель-Авіва.

Заява Яїра Голана

Як повідомляє Anadolu Agency, Голан наголосив, що ліквідація Хаменеї не відповідала інтересам Ізраїлю. Він також зазначив, що Хаменеї було 86 років.

За словами політика, після зміни Алі Хаменеї його сином Моджтабою Іран опинився під керівництвом більш радикальних і схильних до насильства людей. Це є оцінкою самого Голана.

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Критика політики Нетаньягу

Голан також розкритикував прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за, на його думку, нереалістичну мету повалення іранського уряду. Він заявив, що цієї мети не досягли.

За даними Anadolu Agency, США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, після чого Тегеран відповів ракетними й дроновими ударами в регіоні. Комерційний нафтовий трафік через Ормузьку протоку фактично припинився, а регіональна напруженість вплинула на світові ціни на енергоносії. У червні Вашингтон і Тегеран після посередницьких зусиль Пакистану та Катару підписали рамкову угоду про припинення бойових дій і підготовку переговорів.

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