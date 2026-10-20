Лідер Народної партії Фейхоо веде переговори з Vox перед виборами — Politico Europe

В Іспанії лідер консервативної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо підтвердив переговори з ультраправою партією Vox напередодні дострокових виборів, призначених на 29 листопада. Сторони обговорюють координацію списків до Сенату, щоб забезпечити консервативну більшість у верхній палаті парламенту, повідомляє Politico Europe.

Координація списків до Сенату

В інтерв’ю радіостанції COPE Фейхоо заявив, що Vox знає межі можливого для Народної партії та її державницький підхід. За його словами, було б помилкою передати владу «санчизмові» — так він назвав уряд соціаліста Педро Санчеса.

Фейхоо, який прагне очолити уряд, повідомив, що переговори з Vox мають на меті узгодити сенатські списки та протидіяти можливому союзу правлячих соціалістів з іншими лівими партіями. За його словами, партії працюють над домовленістю не конкурувати між собою в ключових регіонах, аби здобути консервативну більшість у Сенаті.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Vox і ситуація зліва

Лідер Vox Сантьяго Абаскаль напередодні також заявив про готовність домовлятися з Народною партією. Він звинуватив Санчеса у спробі «вкрасти вибори» та у поширенні «примусу й насильства» задля впливу на голосування. Це твердження є заявою Абаскаля.

Водночас ліві сили не змогли об’єднатися перед листопадовими виборами. Зокрема, партія Podemos вирішила не долучатися до широкого спільного списку, за винятком Канарських островів і Валенсійського регіону.

Читай нас у