Лідер НДК Діксон закликав INEC повернути кандидатів до списку — Premium Times Nigeria

У Нігерії національний лідер Нігерійського демократичного конгресу (НДК) Серіаке Діксон закликав Незалежну національну виборчу комісію (INEC) якнайшвидше повернути до остаточного списку кандидатів імена представників партії перед загальними виборами 2027 року. Про це Premium Times Nigeria повідомило 16 жовтня.

Кандидатів не внесли до переліку

За даними видання, INEC не включила до оприлюдненого в суботу остаточного списку кандидатів у губернатори від НДК у штатах Кано, Кадуна та Крос-Ривер. Керівництво партії пояснило пропуск помилкою.

Діксон, який раніше був губернатором штату Байєлса та є сенатором від Західної Байєлси, звернувся до комісії у дописі у Facebook. Він заявив, що партія вживає заходів для врегулювання ситуації з кандидатами, чиї імена INEC не опублікувала кілька днів тому.

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Позиція партії

За словами Діксона, усі кандидати, яких це стосується, зареєструвалися в партії до передбаченого законом 21-денного строку. Він також заявив, що НДК висунув кваліфікованих кандидатів — від кандидата в президенти до претендентів на місця в законодавчих зборах штатів — після ретельної процедури відбору.

Лідер НДК висловив упевненість, що INEC виправить пропуск без зволікань. Він додав, що партія продовжуватиме консультації та передвиборчу кампанію в усіх штатах, паралельно підтримуючи контакти з виборчою комісією щодо відсутніх у списку прізвищ.

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