Лідер опозиції Ачакзай заявив про примус Імрана Хана до угоди — Dawn

У Пешаварі, Пакистан, лідер опозиції в Національній асамблеї Махмуд Хан Ачакзай заявив, що засновника PTI Імрана Хана нібито примушують до домовленості, подібної до тих, після яких колишні прем’єр-міністри Наваз Шариф і Беназір Бхутто опинилися в самовигнанні. Про це повідомляє Dawn.

На пресконференції у Високому суді Пешавара Ачакзай стверджував, що нинішня ситуація відбувається за участі партій PML-N і PPP, які перебувають при владі. Він також повідомив про контакти з усіма опозиційними партіями та намір скликати багатопартійну конференцію. За його словами, опозиція також розглядає можливість відставки з асамблей.

Вимоги опозиції

Ачакзай заявив, що подав вимоги у відповідь на пропозицію переговорів. Серед них він назвав скасування поправки, яку вважає неправильною, посилення ролі парламенту та створення незалежної комісії для забезпечення прозорих виборів. Він також сказав, що ув’язненим не можна забороняти зустрічі.

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Окремо Ачакзай зажадав від влади повідомити місцеперебування головного міністра провінції Хайбер-Пахтунхва Сухайла Афріді та інших законодавців. Він назвав це конституційним правом. Лідер Balochistan National Party-Mengal Сардар Ахтар Менгал, який був присутній на пресконференції, заявив, що люди, які називають себе творцями конституції, «топчуть її».

Позов проти надзвичайного стану

Того ж дня представники опозиційного альянсу Tehreek-i-Tahafuz-Ayin-i-Pakistan подали до Високого суду Пешавара конституційний позов, оскарживши запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління у Хайбер-Пахтунхві. Позивачі просять визнати неконституційним і незаконним указ від 11 жовтня, виданий за статтями 232(1) і 234 Конституції Пакистану.

Вони також оскаржують передання парламенту законодавчих повноважень провінційної асамблеї, усунення обраного головного міністра та кабінету провінції, а також створення Консультативної ради Хайбер-Пахтунхви й Секретаріату розвитку територій. До остаточного рішення суду заявники просять призупинити дію оскаржуваних заходів.

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