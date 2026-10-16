В Австралії духовний лідер Plymouth Brethren Christian Church (PBCC) Брюс Гейлз заперечив, що координував кампанію на підтримку Ліберальної партії під час федеральних виборів 2025 року. На слуханнях Спільного постійного комітету з виборчих питань він заявив, що не координував, не спрямовував і не фінансував таку діяльність, повідомляє ABC News Australia.

Гейлз додав, що не може відповідати за можливі антисоціальні дії окремих людей будь-якої віри. Раніше кілька політиків заявляли, що члени церкви залякували кандидатів-конкурентів та учасників кампанії. Газети Nine також повідомляли, що члени церкви нібито платили ультраправим інфлюенсерам, серед яких були пов'язані з неонацистами особи, аби ті переслідували та вигукували репліки на адресу прем'єр-міністра Ентоні Албанезе.

Зустрічі з ультраправими діячами

Син старійшини Ґарет Гейлз підтвердив, що зустрічався з Крісом де Брейне та Морганом Сі Джонасом, яких звинувачували у застосуванні тактики залякування під час кампанії. За його словами, це були короткі ділові зустрічі, а про їхні політичні зв'язки він тоді не знав.

Ґарет Гейлз також відкинув твердження, що компанія Sante Global, з якою він раніше був пов'язаний, платила особам, пов'язаним із неонацистами, за зрив кампанії Албанезе. Він заявив, що як приватна особа працював волонтером Ліберальної партії лише на чотирьох виборчих дільницях і мав дуже обмежену роль. Водночас він визнав, що заохочував деяких членів церкви, не уточнивши кількості людей чи характеру таких порад.

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Плакати та суперечки в комітеті

Комітет також розглядав походження плакатів із написом Make Australia Smile Again, які, за повідомленнями, з'являлися в кількох округах. Брюса Гейлза запитали про схожість цього гасла з його проповіддю за місяць до виборів, коли він закликав вірян молитися за «добре врядування», бо Австралії потрібно знову бути щасливою та усміхненою.

Гейлз заявив, що не знав, чи його сини сприйняли проповідь як підтримку Ліберальної партії. За його словами, про участь старшого сина в агітації він дізнався лише після появи фотографії в газеті. Ґарет Гейлз сказав, що не бачив таких плакатів, а також був здивований тим, що внутрішній огляд Ліберальної партії назвав членів PBCC групою підтримки.

Голова комітету Джером Лаксейл заявив, що під час кампанії на виборчих дільницях були тисячі членів церкви. Представники Коаліції назвали лінію запитань «полюванням на відьом», а сенаторка від Національної партії Бріджит Маккензі звинуватила комітет у релігійній дискримінації. PBCC має глобальну громаду чисельністю 56 тисяч осіб.

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