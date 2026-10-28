Лідер PiS Качинський виграв суд у справі проти активіста — Interia

Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського у цивільній справі проти активіста Збігнєва Комоси. Справа стосувалася вінків, які Комоса залишав під час щомісячних вшанувань Смоленської катастрофи, а також тверджень про відповідальність президента Леха Качинського за трагедію.

Заборона на публічні твердження

За повідомленням Interia, речник «Права і справедливості» Рафал Бохенек заявив, що суд заборонив Комосі публічно поширювати твердження, припущення, спекуляції, натяки чи запитання про те, що покійний президент Лех Качинський будь-яким чином сприяв Смоленській трагедії або впливав на рішення щодо посадки літака в Смоленську 10 квітня 2010 року.

За словами Бохенека, суд також зобов’язав активіста сплатити 30 тисяч злотих об’єднанню, яке підтримує хоспіс імені Івана Павла II в Островці-Свентокшиському.

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Вибачення та апеляція

Після набрання рішенням законної сили Комоса має протягом трьох днів опублікувати заяву з вибаченнями на платформі X та надіслати листа Ярославу Качинському. У заяві він має визнати, що від 10 лютого 2020 року порушував особисті права Качинського, пов’язані з ушануванням пам’яті померлого, залишаючи вінки з твердженням про відповідальність Леха Качинського за Смоленську катастрофу.

Комоса повідомив, що його адвокат подасть апеляцію на рішення суду першої інстанції. Активіст також заявив у X, що не погоджується з обмеженням публічної дискусії.

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