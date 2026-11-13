Лідер Rozwój Plus Моравецький заявив про самостійний старт на виборах — Polsat News

У Польщі колишній прем’єр-міністр і лідер Rozwój Plus Матеуш Моравецький заявив, що його політична сила братиме участь у майбутніх парламентських виборах самостійно. Так він відреагував на пропозицію лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського сформувати спільний список правих сил для виборів до Сейму.

Як повідомляє Polsat News, Моравецький наголосив, що Rozwój Plus лише будує впізнаваність серед виборців. Він також заявив, що його партія пропонує альтернативу як прем’єр-міністру Дональду Туску, так і лідеру Konfederacja Korony Polskiej Гжегожу Брауну.

Пропозиція Качинського

Ярослав Качинський під час Маршу незалежності говорив про намір провести переговори щодо єдиного виборчого списку не лише до Сенату, а й до Сейму. У контексті такого об’єднання він згадував PiS та сили, які назвав «трьома Конфедераціями».

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Моравецький заявив, що не бачить домінуючої сили на польському правому фланзі, як це було раніше. На його думку, Rozwój Plus може стати помітною силою на наступних виборах і здобути парламентське представництво.

Реакція на опитування

Політика також запитали про опитування United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska. За його результатами, Koalicja Obywatelska могла б отримати 194 мандати у 460-місцевому Сеймі, PiS — 90, Konfederacja — 80, Konfederacja Korony Polskiej — 45, Lewica — 28, а Rozwój Plus — 23.

За такого розподілу мандатів партія Моравецького могла б забезпечити більшість і правим силам, і союзу Koalicja Obywatelska з Lewica. Водночас лідер Rozwój Plus відмовився відповідати, який із можливих союзів обрав би, зазначивши, що до виборів залишилося 11 місяців і ситуація може суттєво змінитися.

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