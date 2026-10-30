У Швеції лідер партії «Шведські демократи» Джиммі Окессон підтримав офіційну концепцію «відкритої шведськості» на тлі публічної суперечки між двома провідними членами партії щодо визначення шведської ідентичності. Про це повідомляє The Local Sweden.

Позиція Окессона

У колонці для газети Expressen Окессон написав, що прихильники думки, ніби етнічність визначає шведськість, нічого не досягнуть. Він наголосив, що офіційною позицією партії залишається «відкрита шведськість».

Цей підхід передбачає, що шведом може стати будь-хто незалежно від країни народження чи походження батьків, якщо вивчить мову, прийме шведську культуру та базові цінності й вважатиме себе шведом. Окессон також зазначив, що незгодні з такою позицією можуть залишити партію або вести власний блог.

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Суперечка в партії

Конфлікт почався 9 жовтня, коли депутат і колишній партійний секретар Річард Йомсгоф опублікував у X допис про необхідність визнавати значення біологічних зв’язків для національної згуртованості. Маттіас Карлссон, давній соратник Окессона, виступив проти цієї позиції та застеріг від відмови від «відкритої шведськості» на користь етнонаціоналістичного курсу.

Йомсгоф і Карлссон разом з Окессоном та депутатом Бйорном Седером входили до так званої «банди чотирьох», яка перебрала керівництво партією у 2005 році та реформувала її. Окессон заявив, що партія має допускати широку дискусію, але водночас діяти як серйозна політична сила з чіткою ідеологічною основою.

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