Лідер Шведських демократів запросив Центристську партію на розмову — The Local Sweden

У Швеції лідер партії «Шведські демократи» Джиммі Окессон запросив очільницю Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст на зустріч і розмову без попередніх умов про ситуацію в парламенті. Відкритого листа із запрошенням він оприлюднив у соцмережі X, повідомляє The Local Sweden.

Розмова про парламентську ситуацію

Окессон заявив у листі, що Швеція не може дозволити політичному глухому куту тривати невизначено довго. Він запропонував обговорити парламентську ситуацію та наявні розбіжності між двома партіями.

За словами політика, партіям не обов’язково погоджуватися щодо політичного курсу країни, щоб говорити про парламентську ситуацію. Він зазначив, що потреба в такій зустрічі може бути найбільш очевидною саме за значних розбіжностей.

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Позиції партій

Центристська партія категорично виступає проти співпраці з будь-яким урядом за участі «Шведських демократів», яких The Local характеризує як ультраправу партію. Окессон також наголосив, що запрошення на розмову не означає відмови його партії від вимоги отримати міністерські посади.

Ініціатива пролунала на тлі можливого доручення лідеру Поміркованої партії Ульфу Крістерссону вивчити можливість формування правоцентристського уряду після невдачі лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон. Центристська партія поки не прокоментувала запрошення.

Міністр юстиції від Поміркованої партії Гуннар Стреммер у коментарі шведському телебаченню заявив, що не бачить суттєвої зміни, яка могла б змінити основні передумови для формування уряду правих сил.

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