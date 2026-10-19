Лідер Синьо-білих Ганц знявся з виборів в Ізраїлі — Jerusalem Post

В Ізраїлі лідер партії «Синьо-білі» Бенні Ганц 19 жовтня оголосив, що не балотуватиметься на виборах 27 жовтня. Про це повідомляє Jerusalem Post. До голосування залишалося вісім днів.

Рішення Ганца пролунало на тлі опитувань, у яких «Синьо-білі» стабільно не долали виборчий бар’єр. Партія лише за тиждень до цього розпочала нову кампанію під гаслом «Обери єдність, врятуй країну».

Плани Ганца після виходу з перегонів

Колишній міністр оборони заявив, що продовжить домагатися єдності в країні. У «Синьо-білих» повідомили, що він зосередиться на формуванні уряду єдності, який діятиме в інтересах Ізраїлю.

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Раніше Ганц виступав за широкий сіоністський уряд і допускав участь у коаліції з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Водночас «Синьо-білі» дистанціювалися від опозиційного блоку, який прагне замінити Нетаньягу. Партія також втратила низку депутатів, які нині входять до партії «Яшар» Гаді Айзенкота.

Реакції політиків

Айзенкот назвав вихід Ганца з перегонів правильним і відповідальним рішенням. Він раніше був членом політичного об’єднання, очолюваного Ганцом, а також служив його заступником в армії.

Лідер партії «Демократи» Яїр Голан заявив про спільну відповідальність за перемогу блоку змін. Голова Партії резервістів та економіки Йоаз Гендель, який раніше був членом «Синьо-білих», закликав виборців Ганца підтримати його політичну силу.

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