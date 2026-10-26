Лідер SNS Вучич заявив про поразку партії на виборах у Сербії — The Rio Times

Лідер Сербської прогресивної партії (SNS) Александар Вучич заявив, що його політична сила програла парламентські вибори в Сербії. Після його заяви на площі Славія в Белграді зібралися великі натовпи прихильників студентського списку, повідомляє The Rio Times.

Вучич сказав у штаб-квартирі партії, що остаточних результатів ще немає, однак дані вибірки вказують на поразку. SNS, яку очолює Вучич, перебувала при владі протягом 14 років.

Попередні підрахунки

За прогнозом соціологічної компанії Ipsos та сербської організації з моніторингу виборів CeSID, сформованим на основі 56% вибірки, студентський список може здобути 52% голосів. Список Александар Вучич — Об’єднана Сербія, за цими даними, набирає 39,3%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Такий розподіл голосів може дати студентському списку близько 139 мандатів, а списку Вучича — приблизно 104 місця у 250-місній Народній скупщині Сербії. Це лише прогнозні дані, а не офіційні результати голосування.

Святкування в Белграді

Площа Славія, велика транспортна розв’язка в центральній частині Белграда, заповнилася людьми ввечері 25 жовтня. Деякі учасники святкувань танцювали коло — традиційний сербський хоровод. Святкування також відбувалися в інших містах країни.

У Піонерському парку поблизу міської асамблеї Белграда почали розбирати наметове містечко, яке облаштували прихильники Прогресивної партії. Один із наметів загорівся, але вогонь загасили. Республіканська виборча комісія Сербії має до 96 годин після закриття виборчих дільниць для оприлюднення офіційного результату.

Читай нас у