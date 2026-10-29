Лідера Reform UK Фараджа звинуватили у штовханні депутатки — The Guardian

У Великій Британії заступниця лідера Ліберальних демократів Дейзі Купер заявила, що лідер Reform UK Найджел Фарадж у травні фізично штовхнув депутатку її партії. Звинувачення пролунало після того, як Фарадж пояснив свою відсутність на виступі Джона Гілі в Палаті громад попередньою сутичкою через місця в залі.

Заява ліберал-демократів

Як повідомляє The Guardian, Фарадж заявив, що пропустив виступ Гілі, оскільки його бронювання місця перенесли. Він також сказав, що в день державного відкриття парламенту в травні мав «фізичну сутичку» з іншим депутатом, тому цього разу вирішив уникнути конфлікту в залі.

Згодом з'ясувалося, що працівники Палати громад скасували бронювання, оскільки на ньому не було належної позначки дати. Купер сказала Sky News, що не бачила травневого інциденту, однак, за її інформацією, Фарадж фізично відштовхнув одну з депутаток-ліберал-демократок. За її словами, після цього його дії оскаржив депутат-чоловік від цієї партії.

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Заперечення Reform UK

Імовірно, йдеться про депутатку Керолайн Воаден. У дописі в соцмережах вона звернулася до Фараджа, заявивши, що його слова не відповідають дійсності, і згадала вибачення, яке він, за її словами, мав їй написати.

Джерело Reform UK у коментарі The Telegraph заперечило версію ліберал-демократів і заявило, що агресивно поводилися саме депутати цієї партії щодо Фараджа. Тіньовий канцлер Reform UK Роберт Дженрік, відповідаючи на запитання про звинувачення, сказав, що не зацікавлений відповідати на слова Купер, назвавши такі дискусії у Вестмінстері беззмістовними.

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