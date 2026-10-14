Лідери ЄС доручать Брюсселю розробити торговельні інструменти — South China Morning Post

Лідери 27 держав ЄС на зустрічі у Брюсселі, Бельгія, в четвер мають доручити Брюсселю терміново розробити нові торговельні інструменти. Вони мають бути спрямовані на протидію дисбалансам, які лідери пов’язують з економічною політикою Китаю.

Проєкт заяви перед самітом

Як повідомляє South China Morning Post, це доручення міститься у проєкті заяви, який узгоджують напередодні саміту Європейської ради цього тижня. Саміт лідерів країн ЄС має відбутися в бельгійській столиці.

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Домовленість щодо гібридних автомобілів

Ініціатива з’явилася після несподіваної домовленості, якої ЄС і Китай досягли в Пекіні минулого тижня. Вона передбачає обмеження імпорту китайських гібридних автомобілів до Євросоюзу на рівні 350 тисяч одиниць на рік.

За даними видання, угода послабила безпосередню загрозу торговельної війни. Водночас посадовці та дипломати в Брюсселі в середу заявили, що цього недостатньо. ЄС, за їхніми словами, має намір і надалі тиснути на Китай, щоб той стримував експорт в інших секторах.

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