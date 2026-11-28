0:00 / 0:00

Уряди країн Європейського Союзу усвідомлюють, що Україна є першою лінією оборони Європи, однак суспільні настрої в низці ключових держав дедалі менше підтримують продовження військової допомоги Києву. Поки європейські лідери шукають можливості для надання Україні нової багатомільярдної позики, виборці демонструють зростання втоми від війни.

Зокрема, у Німеччині, найбільшій економіці Європи, 53% дорослого населення виступають проти надання Україні військової допомоги.

Водночас за останній рік частка прихильників підтримки Києва скоротилася з 59% до 46%. Така тенденція відображає втому суспільства від війни, яка наближається до п’ятої річниці, і створює серйозні політичні ризики для центристських урядів. Ситуацію ускладнюють напружені державні бюджети та зростання популярності популістських сил.

Попри суспільний тиск, більшість європейських політиків у Брюсселі переконані, що наслідки припинення фінансування України коштуватимуть Європі значно дорожче, ніж непопулярні рішення всередині окремих країн. У ЄС попереджають: у разі поразки Києва Володимир Путін може оголосити про перемогу та перейти до подальшої експансії, зокрема проти держав Балтії.

Європейські лідери наголошують, що підтримка України безпосередньо пов’язана із захистом власної безпеки та європейського способу життя. Міністр Швеції у справах ЄС Джессіка Розенкранц назвала допомогу Києву екзистенційною потребою. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал нагадав, що українці платять кров’ю, поки Європа рахує гроші. Своєю чергою, глава польського уряду Дональд Туск застеріг: спроби заощадити на обороні можуть обернутися значно дорожчою помилкою.

Про можливі економічні наслідки поразки України свідчать і оцінки аналітиків. Часткова перемога Росії може спричинити нову хвилю міграції до Європи — до 10 млн українських біженців, різке збільшення соціальних витрат і необхідність терміново посилювати східний фланг НАТО. Сукупні витрати Європи за такого сценарію оцінюють у 1,6 трлн євро — удвічі більше, ніж коштуватиме підтримка України до перемоги.

Президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки України Тимофій Милованов вважає, що перемога Москви спровокує економічну кризу в Європі, призведе до скорочення торгівлі та інвестицій у сусідніх країнах, зокрема Польщі й Румунії. На його думку, фінансування України залишається найдешевшим способом стримування російської агресії.

Для Києва питання фінансування залишається критично важливим. Через скорочення міжнародних надходжень дефіцит військового та державного бюджетів України наступного року прогнозують на рівні 70 млрд євро. Лідери ЄС обговорюють надання нової позики обсягом 45 млрд євро, яку планують прив’язати до наступного семирічного бюджету Євросоюзу. Це дозволило б покрити приблизно дві третини потреб України.

Важливу роль у цьому процесі відіграє Німеччина. Із 2022 року країна надала Україні 54 млрд євро допомоги, поступившись за обсягами підтримки лише США.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, попри тиск крайніх правих і лівих політичних сил, наполягає на включенні довгострокової допомоги Україні до бюджету ЄС. Водночас 88% прихильників партії «Альтернатива для Німеччини» виступають проти такої підтримки. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує, що на кону перебуває стабільність усього європейського континенту.

Посол України в Берліні Олексій Макеєв, зі свого боку, розкритикував провідні німецькі партії за те, що вони дозволяють радикальним політичним силам перехоплювати ініціативу в публічних дискусіях на місцевому рівні.

Поспіх європейських лідерів пов’язаний також із підготовкою до президентських виборів у Франції, запланованих на наступний квітень. У Брюсселі побоюються, що можлива перемога лідерки ультраправих Марін Ле Пен може заблокувати фінансові механізми ЄС і скоротити допомогу Україні.

Саме тому політики, зокрема Фрідріх Мерц і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прагнуть заздалегідь закріпити фінансування Києва в семирічному бюджеті Євросоюзу.

Однак ця ініціатива вже зіткнулася з опором усередині блоку. Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія звернулися з проханням звільнити їх від участі в новому пакеті фінансування України.

Експерти з міжнародних відносин зазначають, що Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон змушені діяти на випередження, попри несприятливі суспільні настрої та внутрішню політичну вразливість. На їхню думку, справжнє лідерство передбачає ухвалення рішень, які можуть суперечити поточним політичним настроям, але допомагають уникнути масштабної оборонної кризи в майбутньому.

Про це пише Politico.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав ініціативу щодо пов’язання переговорів про наступний багаторічний бюджет Європейського Союзу з подальшою фінансовою підтримкою України, заявивши про це після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі 26 листопада 2026 року.

Лідери Європейського Союзу розраховують ухвалити остаточне рішення щодо нового кредиту для України обсягом €45 млрд, а також затвердити багаторічний бюджет блоку на 2028–2034 роки під час саміту 17–18 грудня.

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту ЄС у Брюсселі, Бельгія, закликав європейських лідерів до кінця року досягти домовленості щодо семирічного бюджету блоку. Французький президент заявив, що після січня для укладення угоди не залишиться політичного простору.

Читай нас у